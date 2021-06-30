أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في تركيا قرارات اعتقال واستدعاء بحق موظفين مفصولين تعسفيا من الحكومة في إطار التحقيقات ضد حركة الخدمة.

وصدرت قرارات من نيابة أنقرة باعتقال 40 موظفا حكوميا سابقا بجانب استدعاء 11 موظفا حكوميا سابقا للإدلاء بإفاداتهم، في إطار التحقيقات ضد حركة الخدمة.

مكتب التحقيق في الجرائم الإرهابية في نيابة أنقرة راقب 51 شخصا بتهمة إجراء اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية، زاعما اعتراف بعض الأشخاص عليهم.

وعلى خلفية قرارات الاعتقال شنت قوات الأمن حملات في 23 مدينة مركزها مدينة أنقرة، أسفرت عن القبض على 22 شخصا من بين الأربعين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

هذا وتتواصل الإجراءات لملاحقة الأشخاص الآخرين.

ويحمل الرئيس التركي رجب أردوغان حركة الخدمة مسئولية تدبير انقلاب عام 2016 إلا أن اتهامه يفتقر إلى أدلة ملموسة، وبهذه التهمة تم فصل واعتقال عشرات الآلاف.

وعقب الانقلاب الذي وقع قبل خمس سنوات نفذت السلطات التركية حملة أمنية واسعة أسفرت عن اعتقال وفصل عشرات الآلاف تعسفيا بتهمة الانتماء لحركة الخدمة التي تحملها أنقرة مسؤلية تدبير الانقلاب العسكري بينما تنفي الحركة التهمة التي لا توجد أدلة مادية عليها ولم تقتنع بها أغلب حكومات العالم.