أنقرة (زمان التركية) – أدلى قيادي مسئول في حزب الشعوب الديمقراطي الكردي بتصريحات مثيرة حول إمكانية التصالح مع حزب العدالة والتنمية الحاكم، الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب أردوغان.

يأتي ذلك بينما تنظر المحكمة الدستورية في الوقت الحالي دعوى قضائية لحل حزب الشعوب الديمقراطي، وأعلنت المحكمة مؤخرًا قبول لائحة الاتهام التي تنص أيضا على حظر المئات من أعضاء الحزب من المشاركة السياسية.

إرول كاتريجي أوغلو، نائب رئيس حزب الشعوب الديمقراطي، أوضح أنه إذا اتخذ أردوغان خطوة -إيجابية- تجاه حزبهم، فإن حزب الشعوب الديمقراطي بالطبع سيتصالح مع حزب العدالة والتنمية.

وأضاف كاتريجي أوغلو أنهم سمعوا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قال لأردوغان، “إذا اتخذت خطوات نحو الديمقراطية، فسوف ندعمك”، مشيرا إلى أنه يمكن أن يتخذ أردوغان خطوة مرة أخرى للسلام مع الحزب الكردي.

وأكد نائب رئيس الحزب الكردي، حول إحتمالية عودة مفاوضات السلام مع الحكومة، بعد أن توقفت في عام 2015، أن “حدوث ذلك ممكن في أي لحظة، فهذه ليست قضية غير قابلة للحل”.

وتابع كاتريجي أوغلو: “إذا كان -أردوغن- يفكر في اتخاذ خطوة نحو الحل، فسنتحدث بالطبع. أعتقد أن هذا سيكون صحيحًا. لأن المشكلة الكردية ليست مشكلة كردية فقط. إنها مشكلة ديمقراطية غير مكتملة في تركيا ومشكلة اقتصادية. تركيا عندما تحل المشكلة الكردية يمكن أن تحل مشاكلها الاقتصادية “.

ورد عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب الشعوب الديمقراطي، فيلي صاتشليك، على تصريحات كاتريجي أوغلو، حيث قال: “هذه التصريحات لا تفيد حزب الشعوب الديمقراطي. لا يعقد حزب الشعوب الديمقراطي مناقشة حول إمكانية إضفاء الديمقراطية على نظام القصر”.