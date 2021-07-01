إسطنبول (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارا بحبس 9 متهمين وحجز أموال 7 آخرين من أصل 72 تم توقيفهم في عملية ضد تنظيم “داعش” الإرهابي، في مدينة إسطنبول والعاصمة أنقرة.

وأفادت وكالة “الأناضول” التركية، بأن “فرق مكافحة الإرهاب في إسطنبول نفذت عملية في 23 يونيو، أسفرت عن توقيف 36 شخصا بينهم 8 أجانب بتهمة المشاركة في أنشطة التنظيم والتحضير لأعمال إرهابية”.

وأشارت إلى أنه “بعد إتمام الإجراءات القانونية بحقهم في مديرية الأمن، نقل 8 من المتهمين إلى مركز ترحيل الأجانب، فيما سيق الـ28 الآخرين إلى المحكمة، التي أصدرت قرارا بحبس 6 منهم، وإخلاء سبيل مشروط بحق 22”.

وأضافت أنه “على صعيد متصل، أوقفت قوات الأمن في التاريخ نفسه بالعاصمة أنقرة 37 شخصا بتهمة تمويل الإرهاب”.

وسيق المتهمون إلى محكمة الصلح والجزاء في العاصمة التركية، التي قررت بدورها حبس 3 منهم والإفراج المشروط بحق الـ34 الآخرين.

كما أصدرت قرار تدبير احترازي للحجز على أموال 7 من المتهمين.