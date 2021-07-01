أنقرة (زمان التركية) – أدلى مسؤول تركي بارز رفض الإفصاح عن اسمه بتصريحات مهمة حول وجود خلاف بين وزير الداخلية، سليمان صويلو، ووزير الصحة، فخر الدين كوجا.

جاء ذلك الادعاء المثير للجدل من خلال قناة بموقع يوتيوب تحمل اسم ‘140journos’ تتناول وثائق حول جائحة كورونا داخل تركيا والعلاقات السياسية التي تطورت خلالها.

وتناول وثائقي منشور على القناة آراء مسؤول بارز حول الأمر غير أنه لم يتم الكشف عن هويته، حيث ذكر المسؤول البارز أن هناك أزمة خطيرة قائمة بين سويلو وكوجا وأن سويلو يمتلك وثائق خطيرة ضد كوجا.

وخلال الوثائقي الذي حمل اسم “الوباء” أثيرت مزاعم عن نشوب خلاف بين صويلو وكوجا بعد صدور اول قرار بحظر التجوال في تركيا خلال جائحة كورونا.

استثمارات في قطاع الصحة

وتطرق المسؤول البارز إلى الخلاف القائم بين صويلو وكوجا، قائلا: “خلف كل هذه الأحداث كان يكمن صراع كبير بين صويلو وكوجا. وأعلم أن وزير الداخلية يمتلك وثائق خطيرة جدا ضد كوجا بشأن إخفاء وزارة الصحة للإحصاءات الحقيقية. وكان هناك مغزى من حصول وزارة الداخلية على هذه الإحصاءات وإعدادها ألا وهو أن صويلو أراد إبلاغ كوجا أنه يرتكب خطأ وأنه سيبلغ الإدارة بهذه الإحصاءات. كان هذا يعني أيضا إبلاغ المجتمع بالحقيقة. في تلك الأثناء بدأت الأمور تنكشف رويدا رويدا”.

هذا وذكر المسؤول البارز أن السياسيين في أنقرة لديهم أنشطة استثمارية، قائلا: “صويلو وشقيقه لديهم استثمارات في قطاع الصحة ولذا هناك صراع كبير بين الطرفين”.