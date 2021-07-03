أنقرة (زمان التركية) – عدل دويتش بنك، أحد أكبر البنوك في ألمانيا، توقعاته بشأن سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية في نهاية العام.

التوقعات الدولية للاقتصاد التركي آخذة في التدهور، والتي كان آخرها توقعات دويتش بنك، الذي أوضح أن الليرة ستقترب من 10 دولارات.

توقع البنك ان تصل الليرة التركية إلى 9.50 دولارا في نهاية العام الجاري، بعد أن كان يتوقع وصولها إلى 9 دولار فقط.

وفي التقرير البحثي الذي نشره البنك، فإن السبب وراء هذه التوقعات هو زيادة الكهرباء في تركيا بنسبة 15 بالمائة وزيادة الغاز الطبيعي بنسبة 12 بالمائة.

كما رفع البنك توقعاته بشأن التضخم لنهاية العام لتركيا من 15 بالمئة إلى 16 بالمئة.

وأشار دويتش بنك إلى أنهم يتوقعون ارتفاع التضخم بسرعة في يونيو ليصل إلى أكثر من 18 في المائة.

وأكد البنك الألماني أن زيادة البنك المركزي في الودائع بالعملات الأجنبية والذهب بمقدار 200 نقطة، يعد أساسا عودة إجراءات السياسة النقدية غير العادية.

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