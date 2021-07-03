سيواس (زمان التركية) – أحيت بلدية إزمير الذكرى الثامنة والعشرين لحادثة “مذبحة المثقفين” التي وقعت في فندق ماديماك بولاية سيفاس.

نائب عمدة بلدية إزمير، مصطفى أوزولو ، قال “ها نحن ذا. نحن معا وسنكون دائما معا. سوف نورث أطفالنا عالما متساويا ومشرفا وفاضلا”.

نظمت بلدية إزمير بالتعاون مع الجمعية الطبية التركية، ذكرى الحادث الأليم في مسرح Kültürpark المفتوح، بحضور نائب عمدة بلدية إزمير مصطفى أوزوسلو، وعضو مجلس حزب الشعب الجمهوري رفعت نالبانت أوغلو، ورئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري، دنيز يوجيل، وآخرين.

في حديثها خلال البرنامج، قالت زينب ألتوك، ابنة المفكرين المقتولين متين ألتوك، وإرين أيسان، مؤكدة على أهمية الاحتفال بقولها: “في هذا البلد يحدث ما لم يقع في بلدان أخرى، إن لم تكن هناك ذاكرة اجتماعية، لا يمكن تحقيق الوعي، وهو الشرط الضروري للعدالة. لذلك الفن مهم جدا. خاصة الشعر. يقف الشعر في زاوية حياتنا ليس فقط لأن والداي شاعران، ولكن أيضًا لأنه ظاهرة تسهل علينا التنفس”.

قال نائب عمدة بلدية إزمير، مصطفى أوزولو: “سنبني حياة جديدة بأيدينا من خلال مواجهة ومشاركة عبء التذكر. نحن هنا. نحن معا وسنكون دائما معا. نحن نعيش وسنعيش وسوف نترك عالماً متساوياً ومشرفاً وفاضلاً لأطفالنا”.

أضاف مصطفى أوزوسلو: “إن اتحاد الناس العاديين مع الشر المنظم جعلنا نعيش واحدة من أعظم حوادث العار في التاريخ. لقد آذونا، وها نحن ذا. لم يتمكنوا من تدميرنا ولن يتمكنوا من ذلك”.

وتم تسليم جوائز مسابقة الشعر التي نُظمت باسم الشاعر متين ألتوك وبهجة أيسان، والتي لم يتم منحها العام الماضي بسبب وباء كورونا.

يذكر انه في 2 يوليو 1993 تعرض فندق Madimak Otel Madımak في سيواس، لحريق متعمد أسفر عن مقتل 37 شخصا، معظمهم من العلويين المثقفين.

أشعل مجموعة من الغوغاء النار في الفندق وظلت مشتعلة ثماني ساعات دون أي تدخل من الشرطة أو الجيش أو إدارة الإطفاء، وقيل إن ما سمي الدولة العميقة هو من يقف وراء الحادثة التي استهدفت الإيقاع بين الطافة العلوية والسنية.

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