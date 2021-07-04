أنقرة (زمان التركية) – منع أستاذان جامعيان على الأقل في تركيا من الدخول إلى جامعة البسفور التي تشهد منذ مطلع العام احتجاجا على تعيين مليح بولو رئيسا للجامعة بقرار رئاسي.

وعبر تويتر نشر عضو هيئة التدريس بقسم اللغات الغربية وآدابها بالجامعة، جان جاندان، تغريدة استنكر خلالها عدم السماح له بدخول الجامعة.

وعلق جاندان على الأمر قائلا: “لأول مرة يتم منعي من دخول جامعة البسفور التي أعمل فيها كعضو هيئة تدريس منذ 17 عاما. مجموعة من الأساتذة الجامعيين عالقون ما بين باب الجامعة والحاجز الحديدي. ظللنا في طرف الحاجز الحديدي المطل على الشارع… لا نستطيع الاقتراب حتى من جامعتنا”.

وفي السياق نفسه نشرت عضوة هيئة التدريس في قسم علم الاجتماع، آيفير بارتو جاندان، تغريدة عبر تويتر أكدت خلالها عدم السماح لها اليوم بدخول الجامعة التي تعمل بها منذ 20 عاما.

وقالت آيفير إنها “عار على تلك المؤسسة”.

والأستاذان لهما موقف معارض لتعيين مليح بولو رئيسا للجامعة من خارج أعضاء هيئة التدريس.

يذكر أن الرئيس رجب أردوغان، فجر في فبراير الماضي، أزمة طلابية بعد قراره تعيين مليح بولو، الموالي له رئيسًا لجامعة “البوسفور”.

القرار تسبب في احتجاجات عارمة لأسابيع داخل الجامعة بمدينة إسطنبول، فضلا عن احتجاجات تضامنية في جامعات أخرى بمختلف أنحاء البلاد، ولا سيما العاصمة أنقرة.