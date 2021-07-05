أنقرة (زمان التركية) – حافظ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على وجوده بقائمة أعداء حرية الصحافة، التي تصدرها منظمة مراسلون بلا حدود.

مراسلون بلا حدود نشرت قائمة أعداء حرية الصحافة، والتي تضمنت قادة مارسوا ضغوطا على الصحافة.

الرئيس أردوغان حافظ على تواجده داخل القائمة التي تضم 37 رئيس دولة وحكومة في العالم.

وقالت مراسلون بلا حدود في تقريرها إن رئيس تركيا لا يحب الصحافة، أو بالأحرى يحبها فقط عندما تطيعه وتثني عليه.

وأشار التقرير إلى أنه يتم استغلال قانون مكافحة الإرهاب في تركيا لإلصاق أي تهمة بأي شخص.

ونوه التقرير إلى سيطرة أردوغان تقريبًا على جميع المجموعات الإعلامية الرئيسية (خاصة التلفزيون) بوسائل سياسية واقتصادية مختلفة.

كما أكد التقرير أن الأجواء السياسية المتوترة في تركيا تشجع على العنف ضد الصحفيين، مشيرا إلى أن أكثر من 100 إعلامي تعرضوا للاعتداء في السنوات الخمس الماضية.

كما أشار التقرير إلى أن ما يقرب من 50 إعلاميًا اعتقلوا في عام 2020، خاصة بسبب كتابتهم عن أوضاع اللاجئين السوريين على الحدود اليونانية أو وباء كورونا، بينما خضع أكثر من 1300 رابطا على الإنترنت عن مواضيع مثل الفساد والمحسوبية ذات الصلة بأردوغان، للرقابة.

تخضع وسائل الإعلام في تركيا لرقابة شديدة، وعقب المحاولة الانقلابية في 2016، سيطرت حكومة حزب العدالة والتنمية على وسائل الإعلام عبر رجال الأعمال المقربين منها.

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