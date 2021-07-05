أنقرة (زمان التركية) – لفتت مجلة “مسواك” الساخرة المقربة لحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا الأنظار بعد نشرها رسما كاريكاتوريا انتقدت خلاله الزيادات المتعاقبة في أسعار الكهرباء والغاز الطبيعي خلال الآونة الأخيرة.

ورغم أن المجلة أثارت سخط الرأي العام التركي برسوماتها الاستفزازية ضد المعارضة، إلا أنها أقدمت هذه المرة على خطوة غير متوقعة منها، حيث وجهت انتقادات لارتفاع الأسعار بشكل مستمر، مما أثار غضب قرائها الموالين للحكومة.

نشرت المجلة رسما كاريكاتوريا صورت خلاله الزيادت في الأسعار على أنها الجرعة الثالثة من لقاح فيروس كورونا المستجد.

وتصدر الرسم الكاريكاتوري المشار إليه حديث منصات التواصل الاجتماعي في تركيا.

كما أثار الرسم الكاريكاتوري من جهة أخرى حالة من السخط في أوساط قراء المجلة نظرا لكونه ينتقد خلاله الحكومة.

وارتفعت رسوم الكهرباء في تركيا بنسبة 22 في المائة منذ يناير الماضي.