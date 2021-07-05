أنقرة (زمان التركية) – طالب مدعي عموم سيلفري بإدانة محرم إنجه المرشح الرئاسي السابق المنشق عن حزب الشعب الجمهوري، وحرمانه من العمل السياسي.

ووجه مدعي العموم إلى إنجه تهمة “مقاومة موظف حكومي لمنعه من أداء واجبه” وطالب بحرمانه من حق الانتخاب والترشح.

وكان محرم إنجه، رئيس حزب الوطن/المماكة المؤسس حديثا، قد شارك في جلسة محاكمة في سيليفري بمدينة إسطنبول لمتابعة قضية أرجنكون – الدولة العميقة- خلال الفترة التي كان يشغل فيه منصب نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري.

وخلال الجلسة وقعت مشاجرة واعتدى إنجه على ظابط شرطة، وعلى خلفية هذه الواقعة تم تقديم بلاغ ضد إنجه الذي كان نائبا برلمانيا آنذاك وتم إسقاط الحصانة البرلمانية عنه ورُفعت دعوى قضائية ضده.

وطالبت مذكرة الادعاء بحبس محرم إنجه حتى ثلاث سنوات بتهمة مقاومة موظف حكومي لمنعه من أداء واجبه.

وخلال الجلسة الأخيرة للدعوى القضائية التي تم عقدها في سيليفري في الأول من يوليو/ تموز الجاري كشف مدعي العموم عن مطالعته.

وطالب مدعي العموم بإدانة محرم إنجه بتهمة “مقاومة موظف حكومي لمنعه من أداء واجبه” وطالب بحرمانه من حق الانتخاب والترشح بموجب المادة 53 من القانون الجنائي التركي.