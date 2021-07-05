أنقرة (زمان التركية) – يستعد متحف غازي عنتاب للآثار جنوب تركيا، لعرض قارورة مياه، يبلغ عمره 3700 سنة، لكن الأكثر إثارة أنه يظهر على القارورة “إيموجي الابتسامة” الشهير.

القارورة التي تثير الانتباه بسبب عمرها بالإضافة إلى “إيموجي الابتسامة” المتداول حاليا في كافة تطبيقات التواصل الاجتماعي، تم اكتشافها قبل أربع سنوات في مدينة كاركاميش التركية القديمة خلال عمليات تنقيب.

وفي نهاية الشهر، سيتمكن الزوار من رؤية القارورة، في القسم المخصص للقطع الأثرية المكتشفة من حفريات كاركاميش في متحف غازي عنتاب للآثار.

ويقول البروفيسور في علم الآثار نيكولو مارشيتي، إن كاركاميش الواقعة على ضفاف نهر الفرات، كانت عاصمة الإمبراوطورية الحيثية.

وأضاف مارشيتي: “إن قارورة المياه بمقبض واحد، مصنوعة من الطين، تنتمي إلى العصر البرونزي الوسيط. إنها قطعة أثرية من حوالي 3700 عام. أول ابتكاراتنا مع الرموز التعبيرية المبتسمة في العالم. عندما تم العثور عليها لأول مرة، خرجت في شكل مجزأ للغاية. لقد تم ترميمه، وبعد أن تم ترميمها، نخطط لتقديمه لزوارنا من خلال معرض مؤقت”.

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