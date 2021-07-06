أنقرة (زمان التركية) – تراجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تصريحاته التي تم تكذيبها بخصوص تقديم بعض البلدان الأوروبية لقاح كورونا مقابل المال، بينما تقدمه تركيا مجانا لمواطنيها.

أردوغان كان قد أكد خلال تصريحاته السابقة أن عددا من البلدان الأوروبية، بينها بريطانيا وألمانيا، تقدم لقاح كورونا لمواطنيها مقابل المال، وذلك في الوقت الذي تقدمه تركيا لمواطنيها بشكل مجاني.

ولكن أردوغان تراجع أمس عن هذه التصريحات خاصة بعد سخرية واسعة ونفي لتصريحاته.

وقال أردوغان خلال بيان له أمس بعد اجتماع مجلس الوزراء: “تركيا تقدم خدمات التطعيم لمواطنيها مجانًا، مثل البلدان الأخرى”، في تراجع عن تصريحاته السابقة.

كما طالب أردوغان خلال البيان المواطنين الأتراك بحماية أنفسهم وأحبائهم من خلال الالتزام بمواعيد التطعيم، متابعا: “أود أن أؤكد مرة أخرى أن الحملات السلبية على اللقاحات غير مبنية على أسس علمية أو عقلانية”.

وشدد الرئيس التركي على ضرورة الاستمرار في الامتثال للتدابير حتى تتحقق الحماية الاجتماعية.

وأضاف أردوغان: “بالإضافة إلى التدابير الوقائية، دعمنا جميع شرائح أمتنا بالممارسات التي طبقناها تحت عناوين مختلفة خلال فترة الوباء. حجم الدعم المباشر الذي نقدمه من الميزانية والصناديق المختلفة تجاوز 150 مليار ليرة، ونتوقع أن يصل هذا المبلغ إلى 196 مليار ليرة بنهاية العام. لقد قمنا بتوفير مورد 524 مليار ليرة تركية من خلال جميع القروض المؤجلة والضرائب”.

صحيفة “دير تاجشبيجل” الألمانية، سخرت من المعلومات التي ذكرها أردوغان حول إعطاء لقاح كورونا في أوروبا مقابل المال.

الصحيفة ذكرت أنه في الوقت الذي يتجاهل فيه أردوغان أخبار فساد المقربين منه والتي يكشفها زعيم المافيا سادات بكر، ينشر الرئيس التركي أكاذيب حول قيام أوروبا بتلقيح المواطنين بفيروس كورونا بمقابل مادي.

أضافت الصحيفة أن الرئيس التركي يحكي قصة خيالية لشعبه، عن تحصيل الحكومات في الدول الأوروبية أموالا مقابل تلقيح المواطنين، في الوقت الذي تقدم فيه تركيا اللقاح لشعبها مجانا.

المقال الذي جاء تحت عنوان “قتل وابتزاز وفساد… حكومة أردوغان في مستنقع الفساد”، قال إن أردوغان يتجاهل كل قضايا الفساد الي فجرها سادات بكر، ويحاول رواية أساطير كاذبة للشعب التركي عن اللقاح.