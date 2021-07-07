أنقرة (زمان التركية) – زادت تكلفة تأثيث المنازل في تركيا إلى الضعف، خلال 3 سنوات فقط، وفق تقرير اقتصادي.

بحسب تقرير لوكالة “بلومبرج” الاقتصادية، فإن تكلفة تأثيث منزل بلغت 32 ألفاً و 493 ليرة في حزيران 2018، بينما ارتفعت إلى 64 ألفاً و 896 ليرة في حزيران 2021.

استندت الوكالة إلى بيانات معهد الإحصاء التركي حول 37 منتجًا، وتم تضمين المصاريف المتغيرة.

وكان المنتج الذي حقق أعلى زيادة في الأسعار في السنوات الثلاث هو الموقد مع زيادة سعرية بنسبة 242 في المائة، بينما كان المنتج الثاني هو البورسلين بنسبة زيادة قدرها 200 في المائة.

ومن المنتجات الأخرى التي زاد سعرها: غسالة الملابس، غسالة الصحون، الفرن المدمج، السرير المزدوج، مجموعة غرفة المعيشة، مجموعة غرفة الطعام…

كما أشار تقرير “بلومبرج” إلى أنه في الوقت الذي انخفض فيه عدد المتزوجين بنسبة 10.1٪ في عام 2020 إلى 487 ألفًا و 270، بلغ متوسط سرعة الزواج، الذي يشير إلى عدد الزيجات لكل ألف من السكان، 5.84لكل ألف عام 2020. بلغ متوسط سرعة الزواج عام 2019 6.57.

وانخفض متوسط معدل الزواج، إلى أدنى مستوى منذ 2010 في 2020، بينما انخفض عدد الزيجات إلى أدنى مستوى له في 10 سنوات.

وبينما بلغ عدد المطلقين 156 ألف 587 في عام 2019، انخفض بنسبة 13.8٪ في عام 2020 ليصبح 135 ألفًا و 22. وبلغ متوسط سرعة الطلاق،، الذي يعبر عن عدد حالات الطلاق لكل ألف من السكان، 1.62 في الألف عام 2020.