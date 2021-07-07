انقرة (زمان التركية)- نعتت رئيسة حزب الشعوب الديمقراطي، برفين بولدان، أمينة أردوغان زوجة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ”الوقحة”.

تصريحات بولدان جاءت تعليقا على الدعوات التي أطلقتها أمينة أردوغان، والتي تطالب فيها الشعب التركي بالترشيد وعدم الإسراف والبذخ.

وقالت بولدان: “نظام حكم الرجل الواحد أعلن إجراءات تقشفية في تركيا لا يتبعها هو، حيث طالب أحد أفراد القصر الرئاسي -أمينة أردوغان- بالترشيد وعدم الإسراف، وشد الأحزمة وتخفيض الحصص التي نحصل عليها”.

وتابعت برفين بولدان: “ولكن الشعب التركي لا يستطيع القيام بذلك، حيث يحاول الناس إطعام أنفسهم من بقايا القمامة وخردة السوق، لا يمكن تفسير هذه العبارات بأي شيء آخر غير الوقاحة”.

وأكدت زعيمة الحزب الكردي أنه لا يوجد ترشيد في القصر الرئاسي، وتابعت: “لا يوجد ادخار وترشيد لمن يتقاضون 3-5 رواتب كل شهر. لا يوجد ادخار من العفو الضريبي لأنصاره. لا ادخار في رواتب الجيش السوري الحر وعصاباته من الميزانية الضخمة المخصصة للحرب. لا توجد مدخرات من العفو الضريبي الممنوح لأصحاب العمل من جيوب الشعب”.

يذكر أن الصحافة في تركيا سلطت الضوء في الماضي على بذخ أمينة أردوغان والذي يظهر من خلال حرصها على حمل حقائب يد ثمينة تبلغ قيمتها 50 ألف دولار.

وتأتي دعوة أمينة أردوغان تزامنا مع نشر الصور الأولى من الداخل للقصر الصيفي للرئيس أردوغان، في مدينة مارمريس بمحافظة موغلا الساحلية غرب تركيا، حيث يكشف عن كم البذخ الذي تعيش فيه أسرة الرئيس رغم مطالبتهم الشعب بالتقشف.

القصر الذي تم بناؤه في مرماريس بقيمة 640 مليون ليرة من الميزانية الرئاسية بين عامي 2018 و 2021، يحتوي على 300 غرفة، في حين تم ملء مساحة 10966 متر مربع بالرمال والحصى الخاصة وتحويلها إلى شاطئ، كما أن هناك أكواخا للحمامات الشمسية والاسترخاء على الشاطئ، وكذلك توجد في نهاية الأكواخ أرصفة للسباحة.