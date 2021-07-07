بورت (زمان التركية)ــ قتل رئيس دولة هايتي جوفينيل مويس في عملية اغتيال استهدفت منزله نفذها مجموعة من مجهولي الهوية.

رئيس وزراء هايتي المؤقت كلود جوزيف أعلن ذلك في بيان يوم الأربعاء وقال إن السيدة الأولى مارتين مويس دخلت المستشفى في أعقاب الهجوم الذي وقع في وقت متأخر من يوم الثلاثاء.

وأدان جوزيف الذي أعلن أنه أصبح رئيسا مؤقتًا للبلاد، ما أسماه ”العمل البغيض وغير الإنساني والهمجي”، مضيفًا أن الشرطة الوطنية الهايتية والسلطات الأخرى تسيطر على الوضع في الدولة الكاريبية. وفق موقع (cnbc).

وأكدت السفارة الهايتية في كندا مقتل مويس في تغريدة على تويتر.

الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 11 مليون نسمة، إدى بلدان البحر الكاريبي، كانت تعاني على نحو متزايد من عدم الاستقرار وسخط واسع تحت حكم مويس. لقد تعمقت مشاكلها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، مع تصاعد عنف العصابات بشكل كبير في العاصمة بورت أو برنس، وارتفع التضخم وأصبح الغذاء والوقود أكثر ندرة في بعض الأحيان في بلد حيث يكسب 60٪ من السكان أقل من دولارين في اليوم.

تأتي هذه المشاكل بينما لا تزال هايتي تحاول التعافي من زلزال عام 2010 المدمر وإعصار ماثيو الذي ضربها في عام 2016.

كان مويس، البالغ من العمر 53 عامًا، يحكم بمرسوم لأكثر من عامين بعد فشل البلاد في إجراء الانتخابات، مما أدى إلى حل البرلمان. اتهمه قادة المعارضة بالسعي إلى زيادة سلطته، بما في ذلك الموافقة على مرسوم يحد من صلاحيات محكمة تدقق في العقود الحكومية وآخر ينشئ جهاز استخبارات لا يتبع إلا الرئيس.

في الأشهر الأخيرة، طالب قادة المعارضة بتنحيه، بحجة أن فترة ولايته انتهت بشكل قانوني في فبراير 2021. وأكد مويس وأنصاره أن فترة ولايته بدأت عندما تولى منصبه في أوائل عام 2017، بعد انتخابات فوضوية أجبرت على تعيين رئيس مؤقت. للخدمة خلال فجوة لمدة عام.

كان من المقرر أن تجري هايتي انتخابات عامة في وقت لاحق من هذا العام.