أنقرة (زمان التركية) – أصدر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قرار بإقالة رئيس صندوق الثروة السيادي، محي الدين جولال.

وتم تعيين فاتح رشدي تركيا.. إقالة رئيس صندوق الثروة السيادي بقرار رئاسي خلفا لرئيس صندوق الثروة السيادي المقال.

ونص القرار نفسه على منح عضوية الصندوق إلى يوسف أوزسوز عمرو أيضا، وفق عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم.

وأوضح القرار أن التعيينات جاءت بموجب المادة الثانية والثالثة والسابعة من المرسوم الرئاسي رقم ثلاثة والمادة 113 من القانون البنكي رقم 5411.

وبجانب الشركات العامة، يضم الصندوق الأصول المصادرة من رجال الأعمال المعارضين الذي توجه لهم السلطات تهما مثل الانتماء إلى حركة الخدمة.

جدير بالذكر أن صندوق الثروة السيادي التركي تردد ذكره بالرأي العام التركي خلال الآونة الأخيرة بسبب تصريحات المدير السابق له، عبد الله جوزل جولدر، التي أشار خلالها إلى تعيين سبعة أشخاص وصاة على 99 شركة ومنحهم راتب شهري يتراوح بين 200 و250 ألف دولار.

من هو فاتح رشدي كاراكاش؟

ولد كاراكاش في عام 1968 بمدينة ريزا، وتخرج من قسم المالية بكلية العلوم الإدارية والاقتصادية في جامعة مرمرة.

وحصل على الماجستير في النقود والبنوك من جامعة إسطنبول. وفي عام 1992 عمل مساعد مفتش في هيئة التفتيش في بنك شكر. وشغل مناصب مختلفة داخل البنك حتى يناير/ كانون الثاني من عام 2013.

ومنذ يناير/ كانون الثاني وحتى نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2013 عمل كاراكاش الأمين العام لوقف صندوق الضمان الاجتماعي والتضامن التكميلي للأفراد ببنك شكر. وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه تم تعيينه نائب المدير العام لبنك شكر.

يشار إلى أنه عقب انقلاب عام 2016 أسس الرئيس رجب أردوغان صندوق الثروة السيادي، الذي لا يخضع لرقابة ديوان المحاسبات وضم إليه الأملاك المصادرة من معارضيه ونصب نفسة أعلى سلطة عليه.