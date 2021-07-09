أنقرة (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، تحييد 5 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي سوريا.

وأوضحت الوزارة في بيان مقتضب نشرته على حسابها في “تويتر” أن “القوات الخاصة التركية تمكنت من تحييد 5 إرهابيين في منطقتي عملية نبع السلام وعملية درع الفرات شمالي سوريا”.

وأشارت إلى أن تلك العناصر كانت “تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة”، بحسب البيان.

ونفذت القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد (مواطني تركيا)، الذين تعتبرهم إرهابيين، المتحصنين في جبال العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر “حزب العمال الكردستاني” (التركي)، الذي تحاربه تركيا على مدار 37 عاما داخل البلاد وخارجها.