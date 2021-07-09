أنقرة (زمان التركية) – أفادت وزارة الدفاع التركية بأن قواتها تواصل توفير الدعم اللازم لتشغيل مطار “حامد كرزاي” بالعاصمة الأفغانية كابل، بعد انتهاء مهمة بعثة “الدعم الحازم” التابعة لحلف الأطلسي.

وكشفت الوزارة في بيان أمس الخميس أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحث هاتفيا مع نظيره الأمريكي لويد أوستن “ملف تشغيل مطار كابل في أفغانستان”.

وكان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية جون كيربي قال إن لويد بحث مع نظيره التركي تأمين المطار، مضيفا أن الجانبين بحثا أيضا “التعاون الدفاعي الثنائي والانسحاب الأمريكي من أفغانستان”.

وأضاف أن “الوزيرين أعادا التأكيد على أهمية تأمين مطار حامد كرزاي الدولي، واتفقا على التحدث مرة أخرى قريبا حول هذا الموضوع”.

وتابع أن “أوستن جدد التأكيد على أهمية العلاقات الدفاعية الطويلة الأمد بين الولايات المتحدة وتركيا وشكر الوزير على اتصالاته المستمرة”.