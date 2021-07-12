أنقرة (زمان التركية) – انضم المرشح البرلماني السابق من حزب العدالة والتنمية ورئيس غرفة التجارة السابق بمدنية موش، فاتح جنكيز، إلى صفوف حزب الشعب الجمهوري المعارض، وذلك بصحبة 2500 شخص.

وعلق جنكيز على انضمامه للحزب المعارض قائلا: “انطلقنا مع حزب الشعب الجمهوري، وسنواصل حتى النهاية بإذن الله”.

وأقيم حفل حاشد للاحتفال بانضمام جنكيز للحزب المعارض، بحضور نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري أوغوز كان ساليجي.

وتم وضع شارات الحزب على 2500 شخص انضموا إلى حزب الشعب الجمهوري مع فاتح جنكيز.

وقال إسماعيل أدانور، رئيس شعبة حزب الشعب الجمهوري في مدينة موش ذات الأغلبية الكردية: “أود أن أشكر وأرحب بالأفراد الجدد الذين انضموا إلينا”.

وتابع: “كما أود أن أشكر زكي عكر، نائبنا السابق لموش، وفاتح جنكيز، الرئيس السابق لغرفة موش التجارية. سنواصل توسيع مسيرتنا نحو السلطة التي بدأها رئيسنا، في كل شبر من مدينتنا، مع أصدقائنا الجدد، دون إضاعة الوقت”، على حد قوله.