أنقرة (زمان التركية) – لقي نائب مدير مديرية أمن هكاري، حسن جوهر، مصرعه نتيجة هجوم مسلح من أحد ضباط الشرطة في فريقه.

توجه حسن جوهر إلى مقر الشرطة لتناول الغداء ظهرا، في غضون ذلك، جاء إليه ضابط الشرطة من فريقه “ناصوح تشولجو” والذي يعمل في قسم مكافحة الشغب.

واندلع نقاش حاد غير معروف أسبابه بين جوهر وتشولجو، أطلق على إثره الأخير الرصاص على الأول.

وأصيب جوهر بـ3 طلقات، فارق على إثرها الحياة في المستشفى التي نقل إليها.

وتم القبض على تشولجو من قبل زملائه، بعد إصابته بطلق ناري في قدمه خلال محاولته الهروب من مكان الواقعة.

يذكر أن جوهر، المسؤول أيضًا عن قوة هكاري لمكافحة الشغب، تم تعيينه في هكاري في 12 أغسطس 2017، حيث شغل سابقًا منصب مدير فرع الأمن في إسطنبول.

وأعلن الكاتب الصحفي جوهري جوفين عبر حسابه على تويتر أن الشرطي القاتل كان يخضع لتحقيق إداري وصدر قرار باسترداد سلاحه لإزعاجه إحدى الشرطيات العاملة في القسم ذاته، ليتجه في النهاية إلى إطلاق النيران على قائده نائب مدير مديرية أمن هكاري.