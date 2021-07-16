أنقرة (زمان التركية) – قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، أن قواتها حيدت 7 إرهابيين من تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا ” شمالي سوريا.

وأضافت الوزارة، أن تحيد الإرهابيين الـ7 جاء ردًا على إطلاق نار تجاه قاعدة عسكرية بمنطقة “درع الفرات” شمالي سوريا.

كما وتابعت أن الإرهابيين أطلقوا النيران على قاعدة “باصلحاية” العسكرية ولم يسفر الهجوم عن سقوط ضحايا.

وأكدت الوزارة، أن القوات التركية وجهت فوراً ضربات عقابية في ردها على مصادر نيران إرهابيي تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا ” في منطقة تل رفعت.

كما وأوضحت أن قواتها أصابت أهدافها بدقة و حيدت 3 إرهابيين في تل رفعت. و4 في منطقتي شيخ عيسى وعين دقنة.