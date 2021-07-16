بيتا (زمان التركية) – خلال مواجهات دارت اليوم في بلدة بيتا جنوب نابلس، وبيت دجن شرقا؛ أُصيب 11 فلسطينيًّا على الأقل برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والعشرات بحالات اختناق اليوم الجمعة،

وقال مدير مركز الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر بنابلس أحمد جبريل، لوكالة “وفا” إن سبعة مواطنين أصيبوا بالرصاص خلال المواجهات التي اندلعت على جبل صبيح في بيتا، ثلاثة بالرصاص الحي وأربعة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط.

وأضاف جبريل أن أربعة فلسطينيين أصيبوا بالرصاص المطاطي خلال المواجهات التي اندلعت في بيت دجن شرق نابلس، إضافة إلى العشرات بحالات اختناق.

وأفادت مراسلون بأنه توجد إصابات بالرصاص المعدني بينهم صحفيان بمواجهات في بيت دجن شرق نابلس.