أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في تصريحات عقب صلاة الجمعة، أن حجم الكارثة في ريزا كبير جدًا جدًا ولدينا 6 وفيات .

وأضاف أردوغان: وزراؤنا موجودون هناك وأنا على اتصال دائم بهم ولديهم الكثير من العمل، تواجه مدينة ريزا الواقعة شرق البحر الأسود مثل هذه الكوارث دائمًا حيث استقبلت المدينة 202 متر مكعب من الأمطار في الساعة.

ريزا

هي إحدى محافظات منطقة البحر الأسود بتركيا. عاصمتها مدينة ريزا تبلغ مساحتها 3,792 كم2 ويبلغ عدد سكانها 365,938 نسمة.

كما ويبلغ معدل الكثافة السكانية 96/كم2. قضى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان طفولته المبكرة في ريزا، حيث كان والده عضوًا في خفر السواحل التركي.

كما وتعتبر محافظة ريزا من أجمل محافظات تركيا وتجذب ريزا سنويا مئات الآلاف من السياح من كافة دول العالم، وخصوصا من الدول العربية كسورية والعراق والكويت.