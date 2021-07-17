أنقرة (زمان التركية) – قال تولجا أردان الكاتب في موقع “تي 24” التركي، إن مكتب المدعي العام في غازي عنتاب فتح تحقيقًا ضد عبد القادر كونوك أوغلو، بتهمة الانتماء لتنظيم جولن.

وأوضح أردان خلال مقاله اليوم، أن التحقيق ضد كونوك أوغلو الذي يعد أحد رجال الأعمال المهمين في غازي عنتاب والمقرب من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تم في أكتوبر الماضي.

وأضاف الكاتب أن مكتب المدعي العام أرسل خطاب تعليمات إلى الشرطة في نطاق هذا التحقيق. تضمن خطاب التعليمات الإجراءات اللازمة التي يجب اتخاذها كأساس للتحقيق الذي تم إجراؤه ضد كونوك أوغلو.

وكان أبرز هذه التعليمات هو التحقيق في العلاقات والصلات مع المنظمة الإرهابية المسلحة “جولن” على نطاق واسع.

وشدد مكتب المدعي العام على ضرورة إرسال الإجراءات المطلوبة “بشكل عاجل”.

يذكر أن كونوك أوغلو كان من بين شركاء بنك آسيا، الذي اغتصبه الصندوق السيادي في عام 2015.