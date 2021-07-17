أنقرة (زمان التركية) – حكمت محكمة الجنائية العليا التاسعة والعشرين في أنقرة، أمس الجمعة، على ضابط المخابرات السابق “يلدراي بالا” بالسجن لمدة بالسجن 17 عامًا و 3 أشهر.

وقالت وسائل إعلام محلية، إنه جرت محاكمة الضابط السابق في المخابرات التركية “يلدراي بالا” عبر الفيديو كونفرنس في محكمة الجنائية التاسعة والعشرين.

وأضافت أن رئيس المحكمة شكري تشاغلار وعد في الجلسة السابقة أن يدافع عن الرأي والأسس الموضوعية المقدمة إلى الملف .

وتابعت أن “يلدراي بالا” زعم أنه ليس عضوًا في منظمة غولن الإرهابية وليس له روابط عضوية بالمنظمة. وقال “يلدراي بالا” أن الاتهامات لم تستند إلى أدلة ملموسة. وأعرب بالا عن اعتقاده بأنه بريء في مرحلة المحاكمة، وطلب تبرئته.

وأعلنت هيئة المحكمة قرارها بعد انتهاء حديث محامي الدفاع والمتهم وحكمت المحكمة على المتهم “يلدراي بالا” بالسجن 17 عامًا منهم 13 عامًا و 6 أشهر بتهمة “الانتماء إلى منظمة إرهابية مسلحة” و 3 سنوات و 9 أشهر بتهمة “الاحتيال المشروط” وغرامة قضائية قدرها 84 ألفًا و 160 ليرة.

وبصدور الحكم تقرر استمرار حبس المتهمين.

من ناحية أخرى، تم اعتقال 1299 مشتبهاً في نطاق 20 عملية ضد أفراد عسكريين بتهمة ارتباطهم بعلاقات تنظيمية بـ”غولن” بين 19 نوفمبر 2019 و 12 يوليو 2021 بتنسيق من مكتب النائب العام في إزمير.