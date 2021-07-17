أنقرة (زمان التركية) – أصدرت وزارة الداخلية التركية، ثلاثة تعميمات تتضمن خارطة طرق جديدة للحد من الحوادث المرورية خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الوزارة في التعميمات على أهمية إجراء عمليات التفتيش المكثفة على السيارات والتأكد من استخدام أحزمة الأمن والتوعية للحد من سقوط الضحايا بسبب حوادث المرور.

وقالت الوزارة أنه ستنشر 9259 فريقًا يوميًا خلال إجازة العيد على الطرق. وسيقوم 45 رئيسًا للمفتشين بفحص الإجراءات التي اتخذها الفريق والأفراد على الطرق وفي النقاط التي تتركز فيها الحوادث.

وأضافت أن 690 موظفًا مدنيًا سيشرفون على الحافلات بين المدن وستقوم 15 طائرة هليكوبتر. و 79 طائرة بدون طيار بعمليات تفتيش جوي لمساندة الفرق العاملة على الأرض.

وتابعت أنه لن يسمح للسائقين الذين تزيد أعمارهم عن 66 عامًا وأقل من 26 عامًا باستخدام الحافلات. كما ولن يسمح للحافلات بالتحرك إلا من المحطة والأماكن المسموح بها وسيتم فحص جميع الحافلات والسائقين التي تدخل وتخرج من المحطات .

كما ولن يسمح للمركبات الزراعية والجرارات بالتنقل بشكل اعتيادي على الطريق السريع في أوقات الازدحام المروري.

وتهدف خطط الوزارة إلى الحد من سقوط الضحايا في الحوادث المرورية بنسبة 50 % في العام الجاري وصفر ضحايا بحلول عام 2050م.

كما وأعلنت المديرية العامة للمرور، الجمعة 09 يوليو 2021، عن وقوع أكثر من 35 ألف حادث طريق خلال النصف الأول من 2021م في تركيا.

وقالت المديرية في بيان، أن تركيا سجلت في الأشهر الستة الأولى من عام 2021. أكثر من 35 ألف حادث أسفروا عن وفاة 957 شخصًا خلال النصف الأول من 2021م.

وأضافت أن السيارات تسببت في 13 ألفاً و 501 حادثاً، والدراجات النارية في 5 آلاف و 234 حادثاً، والشاحنات في 4 آلاف و 54 حادثاً.

وتابعت أن مدينة إسطنبول تصدر قائمة المدن الأعلى تسجيلًا للحوادث تليها أنقرة وإزمير وأنطاليا وبورصة .