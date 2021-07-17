أنقرة (زمان التركية) – تعرض 3 وزراء أتراك لانتقادات حادة بسبب ذهابهم إلى موقع الفيضان في ولاية ريزا التركية، بـ 3 طائرات منفصلين.

توجه وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير البيئة والتوسع العمراني مراد تشوروم، ووزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، إلى ولاية ريزا بعد أن شهدت فيضانات كارثية راح ضحيتها 6 أشخاص.

والمثير في زيارة الوزراء هو أنهم توجهوا إلى موقع الكارثة بثلاث طائرات منفصلة، كل واحد في طائرة.

وشوهدت الطائرات الثلاثة جنبا إلى جنب في مطار ريزا، مما تسبب في حالة غضب عامة، بسبب الإسراف الحكومي وعدم الإحساس بالكارثة.

وعلق الصحفي التركي أورهان أوغور أوغلو على الواقعة، حيث قال: “توقف الآن … وزير الداخلية سليمان صويلو، وزير البيئة والتحضر مراد تشوروم ، وزير النقل والبنية التحتية عادل قرايسمايل أوغلو، ذهب الـ 3 وزراء إلى ريزا من أنقرة بثلاث طائرات منفصلة لكارثة الفيضانات”.