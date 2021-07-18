أنقرة (زمان التركية) – قامت فرقاطة “TCG Gediz” التركية بانقاذ 80 مهاجرا غير نظامي أثناء قيامها بمهمة. مراقبة واستطلاع قبالة السواحل الليبية في البحر الأبيض المتوسط.

وقالت وزارة الدفاع التركية في بيان الأحد ، إن الفرقاطة تلقت بلاغاً عن انجراف قارب. يحمل 80 مهاجراً غير نظامي باتجاه الساحل التونسي.

وأضاف البيان أن المروحية التي كانت على متن الفرقاطة بدأت في البحث عن القارب. واتضح أنه كان في مياه مالطا.

وبعد التواصل مع فرق البحث والإنقاذ المالطية تم نقل المهاجرين من القارب الخشبي إلى الفرقاطة التركية.