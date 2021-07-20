يريفان (زمان التركية) – أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن تعرض مواقع الجيش الأرمني لإطلاق نار من قبل القوات الأذربيجانية على الحدود بين البلدين.

وقالت وزارة الدفاع الأرمنية في بيان لها، إن القوات الأذربيجانية “قامت بعمل استفزازي، حيث أطلقت النار على المواقع الأرمنية على الحدود الأرمنية الأذربيجانية بالقرب من قرية يراسخ، مما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار”.

وأكدت الوزارة عدم سقوط قتلى أو جرحى في صفوف قواتها.

وأضافت أنها “تدين بشدة الاستفزاز الجديد من قبل الجانب الأذربيجاني، وتحذر من أن أي عمل من هذا القبيل سيقابل برد حازم من الجانب الأرمني”، وحملت القيادة العسكرية والسياسية الأذربيجانية مسؤولية أي تصعيد للوضع.

يذكر أن التوترات على الحدود الأرمنية الأذربيجانية مستمرة منذ منتصف مايو الماضي، وذلك بعد أشهر من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ في نوفمبر الماضي، عقب تصعيد عسكري استمر أكثر من شهر.