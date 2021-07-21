أنقرة (زمان التركية) – قال أردوغان: “إن بلاده ستسعى لضمان اعتراف دولي واسع النطاق بجمهورية قبرص التركية”.

وفي كلمة له اليوم الأربعاء خلال تبادله تهاني عيد الأضحى مع أعضاء حزبه “العدالة والتنمية” عبر تقنية الفيديو كونفرانس قال: “سنبذل قصارى جهدنا لجعل دولة قبرص التركية تحظى باعتراف واسع النطاق بأسرع ما يمكن”.

وأضاف: “أصبح المطلب الوحيد للقبارصة الأتراك على طاولة المفاوضات الدولية هو الاعتراف بوضعهم كدولة ذات سيادة”.

واستدرك: “أما جميع المقترحات الأخرى فقد فقدت صلاحيتها”.

وكانت تركيا أعلنت في وقت سابق عن مشروع لإعادة فتح منتجع فاروشا الواقع في الجزء التركي لجزيرة قبرص الشمالية.

وأعلن زعيم القبارصة الأتراك إرسين تتار في وقت سابق من الثلاثاء أن قسما تبلغ مساحته 3.5 كيلومتر مربعة من منطقة فاروشا سيعود من السيطرة العسكرية إلى السيطرة المدنية، وذلك قبل عرض عسكري حضره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإحياء الذكرى الـ47 للغزو التركي عقب انقلاب كان يهدف إلى الاتحاد مع اليونان.

يشار إلى أن تركيا وحدها هي التي تعترف بإعلان استقلال القبارصة الأتراك وتحتفظ بأكثر من 350 ألف جندي في الشطر التركي من الجزيرة.