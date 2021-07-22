الرياض (زمان التركية) – نفى التلفزيون السعودي نقلا عن مصدر مسؤول، ما تناقلته وسائل الإعلام حول “استخدام السعودية برمجيات خاصة للتجسس على الاتصالات”.

وأشار المصدر إلى أن “هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة”، أن “نهج وسياسة المملكة ثابتان ولا تقر مثل هذه الممارسات”.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” في تقرير لها، إن “إسرائيل سمحت سرا لمجموعة من شركات المراقبة الإلكترونية بالعمل لصالح الحكومة السعودية”.

وأشارت الصحيفة، إلى أن “هذه الخطوة جاءت رغم المخاوف الدولية المتعلقة باستخدام السعودية برامج التجسس الإسرائيلية لسحق المعارضة في الداخل والخارج، خاصة بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي”.

وأضافت: “مجموعة “NSO” الإسرائيلية ألغت عقودها مع السعودية بعد مقتل خاشقجي في 2018، لكن الحكومة الإسرائيلية شجعتها مع شركتين أخريين على مواصلة العمل مع المملكة، كما منحت الحكومة الإسرائيلية ترخيصا جديدا لشركة رابعة من أجل العمل مع السعودية، متجاوزة المخاوف المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان، وفقا لمسؤول إسرائيلي كبير وثلاثة أشخاص مرتبطين بتلك الشركات”.

بدورها، ذكرت صحيفة “لوموند” الفرنسية أن “السعودية والإمارات استخدمتا برنامج “بيغاسوس” الجاسوسي المطور من قبل شركة NSO الإسرائيلية لتعقب كبار الساسة اللبنانيين”.