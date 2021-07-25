أنقرة (زمان التركية) – رفض حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، إدانة مجلس الأمن الدولي بخصوص فتح منتجع فاروشا بشكل جزئي في الشطر الشمالي من شبه جزيرة قبرص.

وخلال تغريدة على تويتر، قال عمر تشاليك، المتحدث باسم الحزب الحاكم: “دافع رئيسنا بقوة مرة أخرى عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك خلال زيارته الأخيرة لجمهورية شمال قبرص التركية.

وأدلت بعض الدول بتصريحات ضد تصريحات رئيسنا وفقا للوقائع والقانون في الجزيرة. نحن نرفض تماما التصريحات غير القانونية لهذه الدول”.

وزار أردوغان الشطر الشمالي من قبرص يوم الثلاثاء الماضي، وسط اعتراضات أوروبية.

أضاف “قدم رئيسنا، إلى جانب رئيس جمهورية شمال قبرص التركية، إرسين تتار، رسائل قوية وقانونية فيما يتعلق بافتتاح منطقة فاروشا في جمهورية شمال قبرص التركية.

ما تقوله الدول المعارضة ليس قانونيا. إنها تقوم فقط على الدعاية اليونانية”.

وقال المتحدث باسم الحزب الحاكم: “نرفض تمامًا البيان الصادر عن رئاسة مجلس الأمن بشأن فاروشا. هذا البيان مبني على الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة للثنائي اليوناني وجنوب قبرص.

فاروشا هي أراضي جمهورية شمال قبرص التركية حيث لم يتم فتحها وأعلنت منطقة عسكرية. يتم تنفيذ المبادرة المتعلقة بفاروشا في إطار احترام حقوق الملكية وتتوافق مع القانون الدولي.

لا يمكن لقرارات مجلس الأمن الدولي أن تنتهك حقوق الملكية والحقوق السيادية. في هذه المرحلة، أصبح تجاهل الواقع الميداني غير مستدام. من الضروري القضاء على المظالم في فاروشا. إنه يتوافق مع واقع الجزيرة والقانون.

مجلس الأمن الدولي، الذي أدلى ببيان ضد كلام رئيسنا، يفقد مصداقيته مع هذا الموقف. تصريحات رئيسنا هي تصريحات يجب أن يدعمها كل من يؤيد السلام والقانون”.