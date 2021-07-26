أنقرة (زمان التركية) – ألغت السلطات التركية جواز سفر جلالخان وذلك بسبب والده زعيم المافيا سادات بكر الذي يكشف عبر فيديوهات على يوتيوب وتغريداته عبر تويتر عن فضائح زعم أن كبار المسؤولين تورطوا فيها.

أعلن جلهان بكر، نجل زعيم المافيا التركي سادات بكر، قيام السلطات التركية بإلغاء جواز السفر الخاص به.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر جلهان تغريدة ذكر خلالها أن المرء يشعر بالغربة في وطنه الأم بسبب مثل هذه التصرفات غير القانونية.

وأضاف: “لماذا يتم إلغاء جواز سفر شخص ليس له أي جريمة سوى أنه يقضي وقته مع والده بالخارج؟ يبدو أن وزارة الداخلية قادرة على إلغاء جوازات السفر كيفما تشاء”.

ثم هدد نجل زعيم المافيا وزير الداخلية سليمان صويلو قائلا: “شكرا لك يا صويلو وعار عليك! تصرفك هذا سيستوقفك يوما وسيتساءل ضميرك عن سبب إلغاء جواز سفري. حتما ستتذكرني يوما ما وعندها ستدفع ثمن فعلتك هذه”.