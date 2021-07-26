أنقرة (زمان التركية) – حذر بنك “رابوبانك” الهولندي، تركيا من صدمات العملة، خلال آخر تقرير له.

وأوضح البنك الهولندي أنه في قائمة “الأسواق الناشئة”، التي تضم 18 دولة، كانت تركيا هي الدولة التي لديها أقل نسبة من احتياطيات النقد الأجنبي إلى إجمالي الواردات.

ومن خلال دراسة نقاط الضعف في اقتصادات البلدان النامية من خلال مراعاة عوامل مختلفة، وعلى رأسها مديونية العملات الأجنبية، ووضع التجارة الخارجية ومخاطر أسعار الفائدة، أشار البنك إلى أن تركيا تحتل المرتبة الخامسة في قائمة الدول الأكثر هشاشة في الاقتصاد بعد وباء كورونا.

وجاءت تركيا في القائمة بعد الأرجنتين، والمجر وتشيلي وكولومبيا.

وأكد البنك أن التعافي الاقتصادي حول العالم يختلف بين الدول المتقدمة والنامية، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الاختلافات في عدد حالات كوفيد -19 ومعدلات التطعيم، وأشار البنك إلى أن ارتفاع توقعات التضخم في الدول المتقدمة يثير تساؤلات حول الخطوات التي يجب أن تتخذها البنوك المركزية.

كما ورد في التقرير أن البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، وخاصة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (Fed)، خفضت مشترياتها من الأصول بل وزادت أسعار الفائدة، مما قد يشكل خطرًا سلبيًا على الاقتصادات من البلدان النامية.

وذكر التقرير أن تركيا والأرجنتين وكولومبيا تعتبر هشة نسبيًا من حيث ديونها بالعملات الأجنبية. وقد كان انخفاض الاحتياطيات وارتفاع المديونية بالعملات الأجنبية من بين العوامل التي جعلت تركيا هشة.