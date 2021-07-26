أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت تكلفة الأسمدة بنسبة 45 بالمئة في تركيا، مما أجبر المزارعين على البحث عن الأسمدة البديلة في مواجهة ارتفاع الأسعار.

أعلن معهد الإحصاء التركي عن بيانات أسعار المدخلات الزراعية لشهر مايو. وكانت الأسمدة من بين منتجات المدخلات الزراعية التي سجلت أعلى زيادة سنوية بنسبة 45 في المائة.

وصرح رئيس غرفة الزراعة في شانلي أورفا، حكمت إيبار، بأنهم لجؤوا إلى طرق بديلة بسبب ارتفاع أسعار الأسمدة.

وأوضح إيبار أن الطرق البديلة هي نوع سماد مكون من 3 أنواع من روث الحيوانات مثل الغنم والأبقار والطيور.

وأضاف إيبار أن المزارعين اضطروا إلى اللجوء إلى هذا السماد، للتصدي لارتفاع أسعار الأسمدة.

وأكد المسؤول التركي أن الأسمدة البديلة ستمكن المزارعين من الوصول إلى الأسمدة الأرخص ثمنا، وسيؤدي ذلك إلى زيادة الإنتاجية أكثر من الأسمدة الكيماوية.