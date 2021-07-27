أنقرة (زمان التركية) – قالت برفين بولدان الرئيس المشارك لحزب الشعوب الديمقراطي، إن حكومة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ترى السياسة كوسيلة للانتقام وليس للمنافسة.

وأوضحت بولدان أن أحد أكبر الأمثلة على ذلك هو الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، المعتقل منذ نوفمبر 2016، والآلاف من أعضاء الحزب. لأن حزب العدالة والتنمية ينتقم من خسارته في 7 يونيو.

وأضافت بولدان أن حزبها “سيواصل إفساد الألاعيب التي تدبرها حكومة أردوغان” مشيرة إلى أن قضية إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي وقضية كوباني التي ينظرها القضاء والمعتقل بسببها عدد من أعضاء الحزب، ما هي إلا “خطة خبيثة من الحكومة لإنهاء وجود حزب الشعوب الديمقراطي، وذلك حتى لا ينتهي حزب العدالة والتنمية سياسيا”.

وفي سياق منفصل أكدت برفين بولدان على أن تركيا أمام أزمات متعددة سببها السلطة التي لا تستطيع إدارة الدولة من السياسة إلى الاقتصاد، مشيرة إلى انتشار البطالة والفقر والجوع والبؤس، وباتت المعارضة ووسائل الإعلام تحت ضغط شديد.

وتابعت بولدان: “القضاء تم السيطرة عليه، وانتشر الفساد في كل مكان ووصل إلى احتياطيات البنك المركزي، ولم تبق مؤسسة دون فساد من المركز إلى المحافظات”.