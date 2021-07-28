القاهرة (زمان التركية) – استقبل السيد أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ظهر اليوم 28 يوليو 2021 السيدة بياتريس خميسة وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بجنوب السودان. حيث نقلت الوزيرة بياترس تحيات رئيس جنوب السودان السيد سلفاكير ميارديت إلى معالي الأمين العام.

وبدوره هنأ أبو الغيط الوزيرة بمناسبة احتفالات البلاد بذكرى مرور 10 أعوام على استقلال جنوب السودان، وطلب نقل تهانيه للرئيس سلفاكير ولحكومة وشعب جنوب السودان بهذه المناسبة.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة أن اللقاء تناول تعميق التعاون المؤسسي بين الجامعة العربية وجنوب السودان بحيث يعكس العلاقات التاريخية الوثيقة بين جنوب السودان والدول العربية بما يدعم السلم والأمن والاستقرار الإقليمي وكذلك تطلعات شعوب المنطقة.

وأضاف المصدر أنه تم خلال اللقاء استعراض برامج الدعم الفني التي تقدمها المؤسسات والصناديق المنبثقة من جامعة الدول العربية لصالح تنمية القدرات والمهارات لأبناء شعب جنوب السودان.

وأضاف المصدر أن الجانبان قد أعربا خلال اللقاء عن الارتياح للتطور الإيجابي الذي تشهده العلاقات بين جنوب السودان والدول العربية وأهمية العمل على دعم هذه العلاقات كي تحقق طموحات شعوب المنطقة.

وأوضح المصدر أن الوزيرة بياتريس قدمت شرحا إلى السيد الأمين العام عن التطورات الإيجابية على الساحة الداخلية في جنوب السودان، وبما في ذلك التقدم المحرز في اتفاق السلام المنشط.

كما أشادت بياتريس بنتائج الاجتماعات المثمرة التي عقدتها خلال زيارتها الحالية إلى القاهرة في إطار اللجنة العليا المشتركة.