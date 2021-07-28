أنقرة (زمان التركية) – أفاد خبير الطب الشرعي الرقمي، تونجاي باشيكشي، أن المحكمة العليا في تركيا تواصل ارتكاب الأخطاء فيما يخص تطبيق بيلوك مفيدا أن التعويضات التي ستقضي بها المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان فيما يخص التطبيق قد تتجاوز المليار يورو.

وعبر حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي تناول باشيكشي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بشأن تطبيق بيلوك، حيث أكد باشيكشي أن المحكمة العليا تواصل ارتكاب الأخطاء بهذا الصدد قائلا: “إجمالي التعويضات التي ستقرها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان قد يتجاوز مليار يورو في الوقت الذي تتمسك فيه السلطات التركية بقرارات المحكمة العليا وشعبة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التي تعجز عن إنهاء تحقيقها لرصد الهويات منذ سنوات وادعاءات التلاعب بالقوائم وبورصة حركة الخدمة”.

جدير بالذكر أن الأسبوع الماضي كان قد شهد إصدار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان قرار يقضي بعدم اعتبار تطبيق بيلوك دليل كاف لاعتقال شخص وفرضت غرامات مالية على السلطات التركية بقيمة 12 ألف يورو وذلك بناء على طلب تلقته من شرطي تركي.