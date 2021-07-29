أنقرة (زمان التركية) – زار سرا قبل عدة أيام، مؤسس شركة “مايكروسوفت” بيل جيتس، مدينة المنتجعات الشهيرة بودروم على ساحل البحر الأبيض المتوسط في ولاية موغلا جنوب تركيا، وفق وسائل إعلام تركية.

بيل جيتس الذي يعد رابع أغنى شخص في العالم، بدأ جولة في البحر المتوسط على متن اليخت الفاخر المملوك له “ليندر” الذي كان يرسو قبالة ساحل “تورك بيوكو” في بودروم.

واستقل جيتس بعد وصوله إلى مطار “ميلاس بودروم” طائرة هليكوبتر خاصة وانطلق إلى اليخت المجهز بمهبط للطائرات العمودية.

وبعد رحلة استكشافية قبالة شواطىء بودروم، تناول جيتس برفقة 6 أصدقاء، العشاء في مطعم فخم في فندق Mandarin Oriental.

ودفع جيتس وأصدقاؤه ما يقرب من 80 ألف ليرة (حوالي 8 آلاف دولار) نظير العشاء.

وتوجه بيل جيتس بعد بودروم إلى مكان غير معروف بالقرب من قناة السويس.

يشار إلى أن ثروة بيل جيتس تبلغ 146 مليار دولار.