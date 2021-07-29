أنقرة (زمان التركية) – شهدت تركيا خلال 24 ساعة زيادة هائلة في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وفق وزارة الصحة التركية تم أمس الأربعاء إجراء 257 ألف و474 مسحة، كشفت عن تسجيل 22 ألف و291 إصابة و76 وفاة بالفيروس.

وكانت بيانات يوم الثلاثاء أشارت إلى تسجيل 19 ألف و761 إصابة و51 وفاة بالفيروس، بفارق 2485 حالة إصابة و25 حالة وفاة.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قال تعليقا على زيادة الإحصاءات “يتوجب علينا إيقاف هذا الخطر بالإرادة المشتركة والعزيمة التي ستصب في صالحنا جميعا. لابد من الانصياع للإجراءات الاحترازية وحصول الغير ملقحين على اللقاح فور حلول موعد الجرعة الأولى والثانية والثالثة”.