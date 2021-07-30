طرابلس (زمان التركية) – بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي والرئيس التركي رجب أردوغان هاتفيا أمس الخميس العلاقات الثنائية بين بلديهما وعددا من الملفات ذات الاهتمام المشترك، منها الوضع في تونس.

وقال المجلس الرئاسي إن الجانبين شددا على حرص البلدين على “تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات، كما تبادلا الرؤى تجاه تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية”.

وأشاد أردوغان بـ”العلاقات الاستثنائية” بين ليبيا وتركيا، مؤكدا “الدعم التام للمجلس الرئاسي وللاستقرار في ليبيا”، وفق البيان.

كما بحث الطرفان مستجدات الوضع في تونس، إذ شدد المنفي على الاهتمام بـ”استقرار الوضع في تونس لأن ذلك من استقرار ليبيا وأن زعزعة الاستقرار في الشقيقة تونس سيؤثر على المنطقة ككل”.

وأشار البيان إلى الاتفاق على “مواصلة التشاور والتنسيق بشكل دوري ومستمر لمتابعة كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

وجاءت المكالمة مباشرة بعد عودة المنفي من زيارة إلى الجزائر اجتمع خلالها مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون.