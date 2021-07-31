أثينا (زمان التركية)ــ أعرب وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس عن تعازيه لنظيره التركي في الخسائر بالأرواح في حرائق الغابات، بما في ذلك في ولاية أنطاليا مسقط رأس وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وقالت وزارة الخارجية اليونيانية على تويتر إن دندياس أعرب عن تعاطفه في مكالمة هاتفية مع مولود تشاووش أوغلو.

وأعرب دندياس في المكالمة عن استعداد اليونان لتقديم المساعدة إذا طُلب منها ذلك.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

وتشارك مروحيات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 نقطة مشتعلة، وينتظر مشاركة من أذربيجان.

ارتفعت حصيلة قتلى حرائق الغابات على الساحل الجنوبي لتركيا إلى أربعة فيما يكافح رجال الإطفاء الحرائق لليوم الرابع بعد إخلاء عشرات القرى وبعض الفنادق.

قال مسؤولون إن أكثر من 60 حريق غابات اندلع على سواحل بحر إيجة التركية والبحر الأبيض المتوسط ​​هذا الأسبوع. وقال وزير الغابات إن الحرائق اندلعت في ست مقاطعات. ووعد المسؤولون بمحاسبة أي شخص يتبين أنه مسؤول عن بدءهم.

تم إخلاء قرى وبعض الفنادق في مناطق يرتادها السائحون وأظهرت لقطات تلفزيونية أشخاصًا يفرون عبر الحقول وهم يشاهدون الحرائق تقترب من منازلهم.

وقال وزير الغابات بكير باكديميرلي إن الحرائق ما زالت مشتعلة في منطقة منتجع أنطاليا المطلة على البحر المتوسط ​​وفي منتجع موغلا المطل على بحر إيجة.

وقال: “كنا نأمل في احتواء بعض الحرائق، لكن بينما نقول بحذر إنها تتحسن، ما زلنا لا نستطيع القول إنها تحت السيطرة”.

قالت السلطات إن حرائق الغابات اندلعت في أماكن أخرى من المنطقة، مع أكثر من 40 حريقا في اليونان، بسبب الرياح وارتفاع درجات الحرارة. ووقع حريق يوم الثلاثاء في غابة صنوبر شمال أثينا وألحق أضرارا بأكثر من عشرة منازل قبل السيطرة عليها.

كما تسببت الحرائق في حرق مساحات شاسعة من غابات الصنوبر في جبل لبنان هذا الأسبوع، مما أسفر عن مقتل رجل إطفاء واحد على الأقل وإجبار بعض السكان على الفرار. قراءة المزيد

وفي تركيا يخوض رجال الإطفاء على الأرض بجانب طائرات هليكوبتر معركة لإخماد النيران المستعرة.

وقال وزير التحضر مراد كوروم إنه تم إخلاء 27 حيًا بسبب الحرائق في مانافجات.

وتم إخلاء بعض المناطق في أضنة ومرسين بعد أن بدأت الحرائق بالانتشار حول مانافجات يوم الأربعاء، أججتها الرياح القوية في الطقس الحار. كما تم إخلاء مستشفى في مانافجات. قراءة المزيد

تم إخلاء المباني بما في ذلك فندق في مرماريس. اندلع حريقان منفصلان بالقرب من مناطق سكنية في النقاط الساخنة الصيفية لبحر إيجه في بودروم في موغلا وديديم في مقاطعة أيدين.

وقال باكديميرلي إن ثلاث طائرات وتسع طائرات مسيرة و38 طائرة هليكوبتر و680 مركبة إطفاء و4000 فردا شاركوا في جهود مكافحة الحرائق. واندلعت حرائق غابات متفرقة في مقاطعات عثمانية وقيصري وكوجالي وأضنة ومرسين وكوتاهيا.