أنقرة (زمان التركية) – وجه زعيم المعارضة في تركيا، رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، انتقادا لاذعا للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على خلفية تأخر السيطرة على حرائق الغابات المستعرة منذ الأربعاء الماضي.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.

وبينما تشارك مروحيات من روسيا وأوكرانيا في إطفاء 1140 نقطة مشتعلة، وينتظر مشاركة من أذربيجان، قال كيليتشدار أوغلو لأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

تصريحات كيليتشدار أوغلو جاءت خلال أول زيارة له إلىولاية أنطاليا بعد الحرائق التي حدثت في العديد من النقاط في تركيا، ونجم عنها خسائر ودمار.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

وأضاف كيليتشدار أوغلو أن أردوغان في السلطة منذ 19 عامًا، قإذا تم شراء طائرة إطفاء واحدة كل عام، سيكون لدى تركيا اليوم 19 طائرة إطفاء.

وتابع: “تتخذون إجراءات من الصفر كما لو أننا نشهد مثل هذه الحرائق للمرة الأولى. هذا هو أكبر ضعف للحكومة التي تحكم تركيا. لا يوجد تخطيط ولا بعد نظر. تقع حوادث حرائق ، خسائر في الأرواح، خسائر في الممتلكات… فلماذا لا تتخذ الاحتياطات في الوقت المناسب يا أخي؟ كل صيف يندلع حريق ويحدث في كثير من البلدان”.

وأشار كيليتشدار أوغلو إلى أنه كان لدى اتحاد الطيران التركي 19 طائرة و19 طيارًا لإخماد الحرائق في عام 2002، أربع من هذه الطائرات تنتظر في اسطنبول وأربع في إزمير وأربع في تشاناكالي وأربع في ادرميت. في ثلاث طائرات، تطير باستمرار في الجو، للتدخل الفوري في حالة نشوب حريق. في عام 2002 كان لدينا 19 طيارًا و 19 طائرة إطفاء، فلماذا لا الآن؟ أين ذهبت هذه الطائرات؟.

يوم الجمعة أعلن أردوغان أن 71 حريقا اندلع في الغابات بين 28-30 يوليو وتمت السيطرة على 57 منها، فيما لا تزال الجهود مستمرة للسيطرة على بقية الحرائق. وأشار أن 45 مروحية تشارك في عمليات الإطفاء.

وتزعم الحكومة أن حرائق الغابات التي اندلعت في وقت واحد في أجزاء مختلفة من تركيا يقف ورائها عناصر في منظمة حزب العمال الكردستاني الإرهابية.