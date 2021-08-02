أنقرة (زمان التركية) – قرر الاتحاد الأوروبي دعم تركيا التي تواجه حرائق الغابات منذ الأسبوع الماضي بطائرات إطفاء في ظل افتقار تركيا لها.

مفوضية الاتحاد الأوروبي أعلنت أنه سيتم إرسال ثلاث طائرات إطفاء لدعم مكافحة الحرائق في تركيا.

بيان صادر عن مفوضية الاتحاد الأوروبي، ذكر أن تركيا قامت بتنشيط آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي.

واستجابة للوضع الطارئ، اتخذت مفوضية الاتحاد الأوروبي إجراءات لإرسال طائرة من كرواتيا وطائرتان من إسبانيا.

وجاء في البيان أن طائرات مكافحة الحرائق هذه هي من بين أصول الحماية المدنية الأوروبية المسماة “إنقاذ الاتحاد الأوروبي” وأن مركز تنسيق الاستجابة للطوارئ التابع للاتحاد الأوروبي على اتصال منتظم مع السلطات التركية.

وصرح مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن إدارة الأزمات، جانيز ليناركيتش، أن الاتحاد الأوروبي يتضامن بشكل كامل مع تركيا في هذه الأوقات الصعبة ،وقال: “نحن على استعداد لتقديم المزيد من المساعدة”.

تكافح تركيا منذ ستة أيام للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة في عدد من الولايات، بالاعتماد على ثلاث طائرات فقط مملوكة لها مخصصة لإخماد الحرائق.

واستعانت تركيا بطائرات روسية وأخرى أوكرانية مزودة بخزانات ماء، للسيطرة على الحرائق، بينما أغلب الطائرات التركية المشاركة بخلالف الطائرات الثلاثة المخصصة لإخماد الحرائق إما طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة.

المعارضة التركية اعتبرت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يتكرر سنويا، وقال كمال كيليتشدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري لـأردوغان: “ليتك اشتريت طائرات إطفاء بدلا من طائراتك الخاصة”.

كيليتشدار أوغلو قال منتقدًا إن أردوغان اشترى 13 طائرة خاصة لنفسه، ولكنه كان يمكن أن يشتري طائرة واحدة لنفسه، ويشتري 12 طائرة إطفاء أخرى لإخماد الحرائق.

واندلعت حرائق في 7 مقاطعات، هي أضنة، وقيصري، وأنطاليا، وكوتاهيا، وموغلا، ومرسين، وعثمانية، فيما كانت الاستجابة الحكومية غير متناسبة مع الحادث الذي يقع سنويا.