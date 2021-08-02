أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية “ميلاس” بولاية موغلا غرب تركيا، إنه لا يمكن السيطرة على الحرائق في عدد من النقاط في منطقة “تشوكارتما”.

وأوضح محمد طوقات عمدة البلدية المنزعج من تعامل الحكومة مع كارثة حرائق الغابات في المدينة، أن التدخل الجوي لا يكفي، ولابد من إيجاد طرق أخرى.

كما دعا طوقات من خلال منشور على تويتر، الأهالي سكان منطقة تشوكارتما إلى المغادرة بسبب عدم تدخل الحكومة الكافي لإخماد الحرائق.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة التركية، فقد أصيب جراء الحرائق 410 أشخاص، لا يزال 10 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ التركية، بوفاة ستة أشخاص نتيجة الحرائق التي تمت السيطرة على 88 منها بعدما بلغ عددها الإجمالي 98 حريقا.

وأعلن الرئيس رجب طيب أردوغان الأراضي المتضررة من الحرائق “مناطق منكوبة”.

واتهمت صحيفة “يني شفق” التركية الموالية لحكومة حزب العدالة والتنمية برئاسة، حزب العمال الكردستاني بالتسبب في الحرائق.