أنقرة (زمان التركية) – وجه فائق أوزتراك، المتحدث باسم حزب الشعب الجمهوري المعارض في تركيا، انتقادا للحكومة بسبب التعامل مع أزمة حرائق الغابات التي اندلعت على مدار أسبوع في مختلف المدن.

أوزتراك قال ساخرًا إن “الحكومة التي قالت إنها ستذهب إلى القمر منذ شهرين، لا تمتلك طائرة إطفاء حرائق”.

وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.

الناطق باسم أكبر أحزاب المعارضة قال إنه لا توجد طائرات لإطفاء الحرائق لكن الحكومة لديها قصور طائرة -طائرات فارهة- لمراقبة الحريق.

وأضاف أوزتراك: “ان مثل هذه الغطرسة واللامبالاة تجاه مثل هذه الامة لم نر أو نسمع عنها من قبل”.

وتساءل أوزتراك قائلا: “أين ذهبت هذه التريليونات من الدولارات؟ استثمر أردوغان المليارات في قصور الطيران لنفسه، لكنه لم يشتري الطائرات اللازمة لإخماد حرائق الغابات. لا طائرات لإطفاء الحريق”.

وتابع أوزتراك: “لا يوجد مركز أزمات مناسب ينسق وينظم العمل في الغابات. تصاعدت النيران والفوضى بينما ينتظر الجميع الرجل الذي يصدر التعليمات. لا تستطيع المؤسسات حتى القيام بواجباتها القانونية والروتينية دون تلقي تعليمات من أردوغان”.

السياسي التركي قال إن السيارة لا تجتاز الفحص، إذا لم يكن بها مطفأة حريق، ولكن للأسف هذه الاحتياطات لا يتم اتخاذها للغابات. لا توجد خطة رئيسية على طاولة مكافحة الحرائق.

تكافح تركيا منذ ستة أيام للسيطرة على حرائق الغابات المستعرة في عدد من الولايات، بالاعتماد على ثلاث طائرات فقط مملوكة لها مخصصة لإخماد الحرائق.

واستعانت تركيا بطائرات روسية وأخرى أوكرانية مزودة بخزانات ماء، للسيطرة على الحرائق، بينما أغلب الطائرات التركية المشاركة بخلالف الطائرات الثلاثة المخصصة لإخماد الحرائق إما طائرات هليكوبتر أو طائرات مسيرة.

وقرر الاتحاد الأوروبي دعم تركيا بثلاث طائرات إطفاء في ظل افتقار تركيا لها.