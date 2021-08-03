أنقرة (زمان التركية) – قال عمدة بلدية “ميلاس” في ولاية موغلا غرب تركيا، محمد طوقات، إن حرائق الغابات توسعت وبلغت مرحلة حرجة.

أثرت حرائق الغابات، التي اندلعت قبل 3 أيام في منطقة بايسيلر ماهاليسي في منطقة ميلاس في موغلا، على أحياء أورين توركيفليري، وتشوكيرتمي، وبوزولان، وفسلاغان، وجوكبال، وتوركيفليري.

عمدة بلدية “ميلاس” محمد طوقات، قال: “للأسف … تجاوزت النيران العتبة الحرجة وانتقلت إلى المزيد من المواقع. كان من الواضح أن هذا سيحدث … سأبكي من غضبي … “.

وفي تدوينة أخرى، قال توكات معلقا على صورة للحرائق في العغابات: “أنا آسف جدًا … انظروا إلى حالة الحريق. تمنيت أن أقدم لكم بشرى سارة هذا الصباح، إلى من قالوا إنها انتهت … عار عليكم …”

Eyvah…

Yangın kritik eşiği aştı ve siteler tarafına geçti.

Böyle olacağı belliydi…

Sinirimden ağlayacağım… pic.twitter.com/Jw64i04UB0 — Av. Muhammet Tokat (@MuhammetTokat48) August 3, 2021

ويعمل رجال الإطفاء تعمل من مختلف محافظات تركيا في السيطرة على الحرائق في موغلا بعد أن أثرت على مساحة كبيرة. وتستمر أعمال التبريد في المناطق التي تم السيطرة عليها في الأحياء التي تم إخلاؤها.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح.

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