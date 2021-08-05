أنقرة (زمان التركية) – في ظل النقص الحاد في عدد طائرات الإطفاء في تركيا، أعلن المغني خلوق ليفنت، مؤسس جمعية شعب الأناضول والسلام (AHBAP) أنه تم استئجار مروحية إخماد حريق من كازاخستان ستشارك في أعمال مكافحة حرائق الغابات المتواصلة لليوم التاسع بالساحل الجنوبي لتركيا.

وعبر تويتر نشر ليفنت تغريدة ذكر خلالها انه تم التنسيق مع مسؤولين من وزارة الزراعة والغابات التركية وقامت الجمعية باستئجار مروحية إخماد حريق ذات سعة استيعابية كبيرة من كازاخستان.

وأضاف ليفنت أن الطائرة ستشارك في أعمال إخماد الحرائق لنحو خمسة أيام، قائلا: “ستعمل المروحية التي سنرسلها إلى منطقة مرمريس بالتنسيق مع فرق مديرية الغابات. ونأمل ألا تقع مشكلة”.

كانت طائرات إطفاء الحرائق التركية تقف دون حراك بمطار جمعية الطيران في أنقرة، بينما الحرائق مستعرة في 7 ولايات، ما أثار الحيرة. وفي تصريحات أدلى بها مسؤولو جمعية الطيران التركية تبين أن الطائرات بحاجة إلى 4-5 ملايين دولار لجعلها جاهزة للطيران.

وتنتقد المعارضة في تركيا تأخر الاستجابة الحكومية، في السيطرة على الحرائق الأمر الذي تسبب في تزايد الخسائر. وتسببت الحرائق في وقوع خسائر مادية هائلة وفي الأرواح خاصة مع عدم توافر طائرات إطفاء حريق.

هذا وتلقت تركيا مساعدة دولية لإخماد الحرائق من أذربيجان وإيران وروسيا وكرواتيا وإسبانيا وأوكرانيا بواقع 18 طائرة.

وأسفرت الحرائق المتواصلة منذ 28 يوليو/ تموز الماضي عن مقتل شخص في موغلا وسبعة أشخاص في أنطاليا.

وتتواصل جهود تبريد المناطق التي أخمدت فيها حرائق الغابات.