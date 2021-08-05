أنقرة (زمان التركية) – توصل باحثون في استراليا إلى نتيجة مفادها أن الإكثار من تناول القهوة يسفر عن تأثير سلبي على المخ.

وخلال دراسة أجرتها جامعة جنوب أستراليا تم فحص أدمغة 17 ألف و702، حيث تبين أن خطر الإصابة بالخرف يزداد بنحو 53 في المئة لدى من يتناولون أكثر من ستة أكواب من القهوة يوميا.

من جانبها أفادت رئيسة فريق الدراسة، كيتي فام، أن القهوة من بين أشهر المشروبات حول العالم مشددا على أهمية إدراك آثارها المحتملة على الصحة نظرا لكون الاستهلاك العالمي منها يتجاوز 9 مليار كيلوجرام سنويا.

وتعد الدراسة المشار إليها هي أشمل دراسة تم إجرائها فيما يخص العلاقة بين القهوة وقياسات حجم المخ ومخاطر الإصابة بالخرف والشلل. وخلال الدراسة تم بحث بيانات التصوير الحجمي للمخ.

وأضافت كيتي فام أنهم أخذوا في عين الاعتبار جميع الاحتمالات وتوصلوا إلى أن الاستهلاك العالي للقهوة بشكل منتظم يتمتع بعلاقة وطيدة بتقلص حجم المخ مؤكدة أن تناول أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميا قد يعرض الشخص لأمراض المخ كالخرف والشلل.

وذكرت فام أنهم أخذوا في عين الاعتبار جميع الاحتمالات وتوصلوا إلى أن الاستهلاك العالي للقهوة بشكل منتظم يتمتع بعلاقة وطيدة بتقلص حجم المخ مؤكدة أن تناول أكثر من ستة فناجين من القهوة يوميا قد يعرض الشخص لأمراض المخ كالخرف والشلل.

هذا ودعت المشرفة على الدراسة، ألينا هايبونان، محبي القهوة إلى تناول بضعة فناجين منها يوميا دون المبالغة.