أنقرة (زمان التركية) – دعا مصطفى باغري أتشيك، مدير بنك جيه بي مورجان في تركيا وأذربيجان، تركيا إلى حل أزمة تقلب سعر صرف العملات الأجنبية والتضخم.

باغري أتشيك، مدير بنك جيه بي مورجان الذي يعد أحد البنوك الرائدة في الولايات المتحدة، أوضح أنه من أجل جذب الاستثمار الأجنبي في الأصول المقومة بالليرة التركية، يجب على تركيا حل مشكلة تقلب سعر الصرف والتضخم.

وأكد باغري أتشيك أكبر عقبة أمام جذب المستثمرين الأجانب إلى الأصول المقومة بعملة الليرة هو تقلب سعر الصرف.

وتابع: “التضخم وإمكانية التنبؤ بسعر الصرف هما أهم الأمور لزيادة الاهتمام بالأصول المقومة بالليرة. واذا تم تصحيحها سيأتي الباقي”.

وأشار باغري أتشيك إلى أنه على الرغم من ارتفاع الليرة التركية بنسبة 3 في المائة مقابل الدولار في يوليو، مسجلة أفضل أداء لها هذا العام، فإن هذه الأنباء أيضًا تدل على أن هذا الوضع جزء من التقلب المستمر.

وذكر باغري أتشيك أن تركيا فوتت إلى حد كبير الموجة العالمية في الاكتتابات الأولية، مضيفًا أن الإقبال على سندات الشركات التركية لا يزال مرتفعًا للغاية، وأن أكبر عقبة في جانب الاندماج والاستحواذ هي عدم القدرة على التنبؤ بالليرة.

يذكر أن معدل التضخم النقدي في تركيا قفز مسجلا في يوليو نحو 19 بالمئة.